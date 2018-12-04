لماذا لم يوقّع ليوناردو غارديم لنادي النصر السعودي حتى الآن؟

كشف مصدر قريب الصلة للغاية بإدارة نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، سر تأخر المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم حتى الآن في التوقيع للعالمي رغم اتفاق الإدارة معه.

وكشف المصدر عن أن الإدارة اتفقت مع المدرب البرتغالي الكبير على كل شيء من حيث مدة التعاقد والراتب السنوي له ولمساعديه.

وبين المصدر أن سبب تأخر توقيع العقود يعود لانتظار المدرب لعرض أوروبي كبير، وأنه حال عدم وصوله واتفاقه مع هذا النادي فإنه سيوقع للنصر على الفور.

وقال المصدر إن إدارة النصر لديها حتى الآن موافقات من 4 مدربين آخرين خلاف المدرب البرتغالي، وإنه حال التعثر في التوقيع معه فسيكون هناك خيارات أخرى جاهزة.

ويملك النصر 25 نقطة من 11 مباراة في الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث، ويتأخر بـ 3 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.