نادي الاتحاد السعودي يوقع عقد الرعاية “الأضخم” في تاريخه

قال نادي الاتحاد السعودي، إنه حاز عقد الرعاية الأضخم في تاريخه، بعدما وقع عقد شراكة مع منصة “نون” الإلكترونية.

ويمر نادي الاتحاد السعودي بفترة تعثر تعدّ الأصعب في تاريخه، إذ يتذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

???????? نون ترعى #الاتحاد بعقد هو الأكبر في تاريخ النادي pic.twitter.com/r1voOmZBaq — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 6, 2018

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي إن العقد يعتبر خطوة هامة لتنمية موارد النادي، أملًا في تحقيق طموحات جماهيره.

ويسعى نادي الاتحاد لدعم صفوف الفريق بصفقات قوية للغاية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز خلال بقية منافسات الدوري المحلي، ودوري أبطال آسيا التي سيشارك فيها العام المقبل.