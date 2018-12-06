نادي الاتحاد السعودي يوقع عقد الرعاية “الأضخم” في تاريخه

نادي الاتحاد السعودي يوقع عقد الرعاية “الأضخم” في تاريخه

المصدر: إرم نيوز

قال نادي الاتحاد السعودي، إنه حاز عقد الرعاية الأضخم في تاريخه، بعدما وقع عقد شراكة مع منصة “نون” الإلكترونية.

ويمر نادي الاتحاد السعودي بفترة تعثر تعدّ الأصعب في تاريخه، إذ يتذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي إن العقد يعتبر خطوة هامة لتنمية موارد النادي، أملًا في تحقيق طموحات جماهيره.

ويسعى نادي الاتحاد لدعم صفوف الفريق بصفقات قوية للغاية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز خلال بقية منافسات الدوري المحلي، ودوري أبطال آسيا التي سيشارك فيها العام المقبل.

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