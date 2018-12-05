رسميًا.. الاتحاد السعودي يرفض احتجاج نادي النصر ضد الوحدة بشأن مشاركة علي النمر

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي النصر بخصوص مشاركة لاعب الوحدة علي النمر، خلال مباراة الفريقين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد الماضي.

وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه إنه تم رفض الاستئناف شكلًا، مع مصادرة رسوم الاحتجاج لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت اللجنة في بيانها: “نادي النصر لم يقدم خطاب أسباب الاحتجاج في الوقت المحدد، أي بعد انقضاء الموعد القانوني المحدد لتقديم أسباب الاحتجاج 48 ساعة من وقت انتهاء المباراة. ويترتب على ذلك رفض الاحتجاج من حيث الشكل عملاً بالمادتين (132\2\2) و(132\3) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتالي يحق للجنة عدم الالتفات للأسباب الموضوعية، وعليه قررت اللجنة ما يلي:

أولاً: عدم قبول احتجاج نادي النصر شكلاً.

ثانياً: مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. عملاً بالمادة (79 / 5) من لائحة الانضباط.

ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم”.

????| لجنة الانضباط والأخلاق تصدر قرارها بشأن احتجاج نادي النصر لمشاركة لاعب نادي الوحدة علي النمر في مباراة #النصر_الوحدة دورياً pic.twitter.com/92mgD00Vt1 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

وكانت إدارة نادي النصر أعلنت تقديمها مذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد كرة القدم السعودي، بشأن إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد السعودية في المباراة، مشيرة إلى أن الأمر يعد مخالفة للوائح اتحاد اللعبة.

وتنص اللائحة التي تستند إليها الإدارة النصراوية على السماح بمشاركة لاعب واحد فقط من مواليد السعودية في المباريات.

وأوضح نادي الوحدة قانونية مشاركة لاعبيه أحمد عبده وعلي النمر في مواجهة النصر؛ بسبب تقييد النمر كلاعب سعودي، في حين تم قيد عبده كلاعب مواليد.

وفاز الوحدة على مضيفه النصر 2-1، يوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.