مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف.. تصريحات مهند عسيري عقب التأهل تغضب إدارة “الراقي” (فيديو)

أعربت إدارة النادي الأهلي السعودي عن غضبها ورفضها التام للظهور الإعلامي للاعب الفريق مهند عسيري، إثر نهاية مباراة فريقه أمام وفاق سطيف، أمس الثلاثاء، في البطولة العربية.

وشارك اللاعب، أساسيًا مع الراقي أمام وفاق سطيف الجزائري، بعدما أنهى فترة العقوبة، والتي كانت عبارة عن تدريبه منفردًا، نظرًا لمغادرته مقاعد البدلاء قبل نهاية مواجهة الفتح، بالجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت إدارة النادي في بيان أصدرته، اليوم: “تؤكد إدارة النادي أنها طبقت اللوائح الدخلية على اللاعب مهند عسيري، وتم التعامل مع التجاوز والغياب الذي حدث من اللاعب وفق ما تقتضيه الحالة التي انتهت بعودته إلى التدريبات الجماعية مؤخرًا”.

وأضاف البيان: “تشير الإدارة إلى رفضها التام للظهر الإعلامي للاعب مهند عسيري وما حواه من مغالطات وسيتم التعامل معاها داخليًا وفق الأنظمة المعمول بها في النادي”.

وردَّ مهند في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة على الاتهامات التي طالته خلال الفترة الماضية، قائلًا: “لم يصدر مني أي خطأ، والموضوع كله كان مجرد نقاش مع موسى المحياني، مدير الكرة، من أجل مصلحة الفريق، لكنني تفاجأت بإيقافي لمدة أسبوع، فتدرَّبت انفراديًا، وبقيت على ذلك لمدة شهر كامل”.

وأضاف “لم أعتذر لأن أي خطأ لم يصدر مني، وأتحدى أي شخص أن يقول عكس ذلك، ومشاركتي أمام وفاق سطيف، أمس، جاءت لوجود نقص بسبب عدم مشاركة الثنائي السوري عمر السومة، والبرازيلي دجانيني”.

وتابع “أنا مستمر مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، إذا رغبت الإدارة في ذلك”. من جانبه، أبدى الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عدم اهتمامه بتصريحات مهند عسيري.

وقال في المؤتمر الصحفي: “أرفض التعليق، لأنني دائمًا ما أتحدث عن الفريق ككل، ولا يمكن أن أتحدث عن لاعب بعينه مهما كان السبب”.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور الـ8 بكأس زايد للأندية الأبطال على حساب وفاق سطيف، بعدما تعادل معه، أمس، بهدف لكل فريق، لكنه كان قد فاز ذهابًا بالجزائر بهدف وحيد.