النادي الأهلي السعودي يتأهل لربع نهائي كأس زايد بتعادل مثير مع وفاق سطيف (فيديو)

بلغ النادي الأهلي السعودي دور الـ 16 من بطولة زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد تعادله مع وفاق سطيف الجزائري، الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 من المسابقة.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، تقدم وفاق سطيف عبر لاعبه حمزة بنوح في الدقيقة 17، بعدما تلقى تمريرة عرضية سددها بيسراه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الجزائري 1/0، ليتعادل الناديان في النتيجة الإجمالية، بعدما تغلب الأهلي على منافسه 1/0 في الجزائر.

وفي الدقيقة 49، سجل سعيد المولد، مستغلًا تمريرة عرضية من محمد عبدالشافي.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ 8، بنتيجة إجمالية 2/1، مستفيدًا من فوزه 1/0 ذهابًا.

يشار إلى أن أندية الهلال السعودي، والاتحاد السكندري المصري، ومولودية الجزائر الجزائري، والوصل الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، قد صعدت إلى دور الـ 8.