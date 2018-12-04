المتحدث باسم نادي النصر السعودي يتساءل: كيف سجل علي النمر كلاعب سعودي وهو لا يحمل الهوية الوطنية؟ (فيديو)

أعرب عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، عن استغرابه من تأكيد إدارة نادي الوحدة تسجيلها للاعب علي النمر في كشوفات الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه لاعب سعودي.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، أعلنت تقديمها مذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد كرة القدم السعودي بشأن إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد السعودية في المباراة، مشيرة إلى أن الأمر يعد مخالفة للوائح اتحاد اللعبة.

وتنص اللائحة التي تستند إليها الإدارة النصراوية على السماح بمشاركة لاعب واحد فقط من مواليد السعودية في المباريات.

وأوضح نادي الوحدة قانونية مشاركة لاعبيه أحمد عبده وعلي النمر في مواجهة النصر، بسبب تقييد النمر كلاعب سعودي، في حين تم قيد عبده كلاعب مواليد.

وفاز الوحدة على مضيفه النصر 2-1، يوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

"عبدالله بن زنان" المتحدث الرسمي لنادي #النصر هاتفيًا لبرنامج "كورة":

نتيجة الاحتجاج لن تتعدى هذين الأمرين ، ونحن لا نطلب سوى العدل ، وهذه رسالتي لجماهير نادي #النصر#كورة_روتانا #النصر_الوحدة #احتجاج_النصر pic.twitter.com/tuXiaMFepf — برنامج كورة (@korarotana) December 4, 2018

وبيّن النادي المكي في بيانه الذي نشره عبر حسابه في تويتر: ماتم تداوله عن عدم نظامية مشاركة علي النمر في مباراة النصر بحجة أنه لاعب مواليد في ظل مشاركة زميله أحمد عبده لاعب المواليد، فإن إدارة النادي تؤكد صحة موقفها، حيث سجلت اللاعب علي النمر كلاعب سعودي.

ويعد الثنائي الوحداوي النمر وعبده من مواليد السعودية الذي سمح اتحاد القدم السعودي بمشاركتهم مع الأندية في منافسات الدوري والبطولات الأخرى.

فيما قال زنان في مداخلة هاتفية مع برنامج “كورة”: “نتيجة الاحتجاج لا تخرج إلا عن أمرين إما أن علي النمر، تم تسجيله بأنه لاعب مواليد وهذا سيكون في صالحنا، أو أنه مسجل كلاعب سعودي كما تردد إدارة الوحدة، والسؤال يطرح نفسه كيف سجل على أنه لاعب سعودي وهو غير سعودي ولا يحمل الهوية الوطنية، ولا يمكن الحديث عن باقي الدفوعات القانونية الموجود لدينا”.

وأضاف: “قدمنا كل الدفوعات والأمور القانونية وسينظرون ونبحث عن حقوقنا التي كفلتها اللوائح ولا نطلب ما دون ذلك، ونطمئن جماهير العالمي أن ما يحدث بعيد تمامًا عن الفريق والفريق مستمر في استعداده لمباريات الدوري الممتاز”.

وشدد زنان: “احتجاج النصر، مستكمل الشروط القانونية.. القوانين واللوائح لايمكن اختراقها، الجنسية السعودية أكبر من رأي لجنة أو اتحاد، موقفنا قوي جدًا وسنكمل لآخر الطريق، اللاعب غير سعودي نقطة آخر السطر”.