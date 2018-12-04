قبل مباراة النصر والهلال.. سعود السويلم يدعم “العالمي” من على “كرسي متحرك”

رصدت عدسات الكاميرات حضور سعود السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، لمتابعة تدريبات الفريق الأول، اليوم الثلاثاء، جالسًا على كرسي متحرك، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها تدريبات الفريق منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل أسبوعين.

وأُصيب “السويلم” بقطع في الرباط الصليبي لركبته في نوفمبر الماضي، ويحتاج لإجراء عملية الرباط، وفقًا لما رصدته صحيفة “الرياضية”.

وأجرى العالمي تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال، السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في ديربي الرياض لحساب قمة الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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صـور من تدريبات #العالمي المسائية اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/g1N0ennzFL — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 4, 2018

يذكر أن النادي العاصمي أعلن في وقت سابق إرجاء السويلم للعملية لحين تعيين مدرب جديد للفريق الأول خلفًا للأوروغوياني دانييل كارينيو الذي تمت إقالته، حيث من المنتظر أن يقود البرتغالي هيلدر مدرب الفريق المؤقت مباراة الهلال المقبلة.

ويلتقي فريقا الهلال والنصر السبت المقبل ضمن الجولة الـ 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، السبت المقبل الساعة 3:05 عصرًا بتوقيت المملكة.

يُذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة بعد 10 مباريات، بينما يأتي النصر في الوصافة برصيد 25 نقطة من 11 مباراة.