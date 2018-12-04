نادي الهلال السعودي يتصدر أندية العرب وآسيا تحقيقًا للأرباح من كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن حصص الأندية التي ستحصل على مبالغ مالية نظير مشاركة لاعبيها في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وقد تفوق الهلال السعودي ليكون الأكثر عربيًا وآسيويًا حصولًا على أموال.

وسيحصل الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي على أكثر من مليوني دولار أمريكي مقابل مشاركة لاعبيه في المونديال الأخير، يليه الأهلي بمبلغ مليون و889 ألف دولار.

واحتل الأهلي المصري المركز الثالث عربيًا بمبلغ مليون و744 ألف دولار؛ نظرًا لأن معظم تشكيلة “الفراعنة” في كأس العالم كانت من العملاق المصري بطل أفريقيا ثماني مرات.

واعتمدت السعودية على تشكيلة كاملة من اللاعبين المحليين في كأس العالم الأخيرة، بينما ضمت تشكيلة مصر عددًا من المحترفين في أوروبا وأندية عربية خليجية.

في المقابل مثل المغرب وتونس تشكيلة معظمها من المحترفين بالخارج مقارنة بمنتخبي السعودية ومصر.

واحتلت السعودية المركز الثالث في المجموعة الأولى التي تصدرتها أوروغواي ثم روسيا صاحبة الأرض والضيافة، بينما تذيلت مصر الترتيب بثلاث هزائم.