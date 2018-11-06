تغريدة وليد الفراج عن ضربات جزاء نادي الهلال السعودي تثير غضب الجماهير 

أثارت تغريدة الإعلامي وليد الفراج، المشرف على قنوات ksa الرياضية السعودية، غضب جماهير عديدة منتمية لأندية متنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وغرّد الفراج، قائلًا:”قد استغرب حصول فريق على ضربات جزاء غير مستحقة، يعتبرها البعض “ظلمًا”، لكن عندما تستغرب حصول فريق على ركلات جزاء “مستحقة” فإن هذا يسمّى “حسد”، الله يكفينا شر حسد الحاسدين”.

واعتبرت الجماهير أن تلك التغريدة ممكن قبولها من مشجع عادي وليس من مسؤول عن القنوات الرياضية، مشددين على أنه يدافع عن اللون الأزرق باستماتة.

ممكن استغرب حصول فريق على ضربات جزاء غير مستحقة ، يعتبرها البعض "ظلم" ، لكن عندما تستغرب حصول فريق على ركلات جزاء "مستحقة" فأن هذا يسمى "حسد" الله يكفينا شر الحسد الحاسدين . — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) November 6, 2018

وكانت الجماهير قد أبدت استغرابها من احتساب نحو 7 ركلات جزاء للهلال من أصل 8 مباريات شارك فيها، إذ يعد الفريق الأكثر حصولًا عليها في الدوري.

وابتعد نادي الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوز كبير 4-1 على الاتفاق، في مباراة مؤجلة، اليوم الثلاثاء.

ووسع الهلال الفارق مع أقرب مطارديه إلى خمس نقاط، بعد أن واصل انطلاقته المثالية بتحقيق الفوز الثامن على التوالي.

ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة، بفارق عشر نقاط عن الاتفاق صاحب المركز السادس.

وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ويلاحقه النصر بنفس الرصيد، والوحدة رابعًا برصيد 15 نقطة.