وليد الفراج: بنسبة 90% تركي آل الشيخ سيعود للاستثمار في مصر (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن احتمالية كبيرة لعودة المستشار تركي آل الشيخ، للاستثمار في مصر.

وقال الفراج عبر الأستوديو التحليلي لمباراة البرازيل والأرجنتين في سوبر كلاسيكو:”أعتقد أن تركي آل الشيخ قد ينظر للموضوع بشكل مختلف، وبنسبة 90% سيعود للاستثمار في مصر”.

وأضاف:”خالد بيومي، وأحمد حسام ميدو، يتمنيان عودته مرة أخرى، خاصة أنه إضافة قوية للرياضة المصرية، واعتبر ما قلته خبرًا، وهو قاب قوسين أو أدنى للعودة لمشاريعه في مصر”.

واتفق معه المحل الرياضي خالد بيومي، الذي قال:”أتمنى عودته مرة أخرى للاستثار في مصر، ونادي بيراميدز يحتاجه”.

وليد الفراج: بنسبة 90% سيعود المستشار تركي آل الشيخ للاستثمار في مصر وخالد بيومي وميدو يتمنيان عودته مرة أخرى وأنه إضافة قوية للرياضة المصرية pic.twitter.com/TahIQZQRLM — Pyramids TV (@pyramids_tv) October 16, 2018

وأعلن “آل الشيخ” في سبتمبر الماضي، اتخاذه قرارًا نهائيًا بالانسحاب من الاستثمار في مصر، وكتب عبر حسابه على فيسبوك:”أفكر جديًا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية … ليه الصداع؟”.

وتعرَّض تركي لهتافات معادية على هامش مباراة الأهلي مع حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت هتافات جماهير الأهلي عقب أيام من أزمة مع علاء نبيل مدرب “المقاولون العرب” الذي هاجم نادي بيراميدز ومالكه عقب خسارته في الجولة الماضية (0-1).

واشتعلت الأزمة بسبب طلب “بيراميدز” حكامًا أجانب لإدارة مبارياته، أو الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز.

وتجددت الأزمات للرئيس الشرفي السابق للأهلي بسبب السوبر المصري السعودي، وطلب إدارة الأهلي تأجيل بعض المباريات، ليقرر الاتحاد السعودي إعفاء الأحمر مجددًا من خوض المباراة.

وقال آل الشيخ في تصريحات سابقة:”لا أريد أن أتحدث عن تجربتي في مصر، أنا محبط، وكنت أتمنى النجاح في الكرة المصرية، ولكنني اتخذت قرارًا بالانسحاب.. ولجأت للمحاكم الدولية، وأنا ملزم بتعاقدات بيراميدز”.

يُذكر أن تركي آل الشيخ استحوذ على نادي الأسيوطي قبل انطلاق الموسم، ودعمه بالعديد من الصفقات، قبل أن يغيّر اسمه إلى بيراميدز.