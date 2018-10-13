تركي آل الشيخ يضع شرطين لانتقال عمر خربين لنادي الزمالك

اقترب نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، من التعاقد مع عمر خربين مهاجم منتخب سوريا ونادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “طلب مرتضى منصور، من تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الرياضة في السعودية، على هامش مباراة السوبر المصري السعودي، تسهيل انتقال عمر خربين لصفوف القلعة البيضاء، في يناير المقبل”.

وأضاف المصدر: “يرغب الزمالك في استغلال قرار تركي بتجميد الاستثمار في مصر، من أجل تحويل وجهة عمر خربين من بيراميدز لصفوف القلعة البيضاء، لتدعيم صفوف الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي تبدأ مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل”.

وتابع: “الزمالك يرغب أيضًا في ضم اللاعب؛ لأنه سيتم قيده كلاعب محلي وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بقيد السوريين كلاعبين محليين، ولدعم الخط الأمامي الذي يعاني من النقص في ظل المستوى الذي يقدمه عمر السعيد والكونغولي كابونغو كاسونغو”.

وأردف المصدر: “تركي أكد لمرتضى أنه يرحب بانتقال عمر خربين لصفوف الزمالك حالة موافقة اللاعب على الصفقة، وعدم ضم اللاعب لبيراميدز في يناير، حال استمرار سحب الاستثمارات الرياضية من مصر”.

ومن جانب آخر، رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري غروس عودة الإيفواري رزاق سيسيه إلى الفريق مرة أخرى، في انتقالات يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “الحديث عن رغبة غروس في عودة سيسيه إلى الزمالك في يناير غير حقيقي، وسيستمر مع الاتحاد لنهاية الموسم”.

وأضاف: “لن نقطع إعارته ونضمه في يناير، خاصة أن غروس طلب استمرار اللاعب في صفوف الاتحاد حتى نهاية الموسم الحالي”.