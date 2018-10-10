نادي الزمالك يستطلع رأي تركي آل الشيخ للتعاقد مع عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك الدخول في مفاوضات “شفهية” مع وكلاء اللاعب السوري عمر خريبين مهاجم فريق الهلال السعودي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الزمالك لإرم نيوز أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، عرض على كريستيان غروس المدير الفني للفريق فكرة التعاقد مع خريبين، ووافق المدرب السويسري على الفور.

وأشار المصدر أن غروس أبدى إعجابه بإمكانيات خريبين ورحب بشدة بفكرة ضمه في يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يتم فتح قنوات اتصال مع مسؤولي الهلال السعودي والمستشار تركي آل الشيخ، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، خاصة أن “الزعيم” أعلن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز.