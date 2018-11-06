نادي الهلال يكتسح الاتفاق ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

ابتعد نادي الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن سجل المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفين، أحدهما من ركلة خلفية مزدوجة خلال فوز كبير 4-1 على الاتفاق في مباراة مؤجلة، اليوم الثلاثاء.

ووسع الهلال الفارق مع أقرب مطارديه إلى خمس نقاط، بعد أن واصل انطلاقته المثالية بتحقيق الفوز الثامن على التوالي.

وكاد غوميز يحرز ثلاثية لكنه سدد في العارضة قبل نهاية اللقاء، بينما ألغى الحكم له هدفًا في الشوط الأول بداعي التسلل، كما ألغى هدفين للاتفاق لنفس السبب.

افتتح سالم الدوسري التسجيل بعد ربع ساعة بتسديدة قريبة المدى بعد تمريرة أندريه كاريو العرضية.

واستغل كاريو جناح بيرو تمريرة خاطئة من الحارس عبدالله الصالح، ليضاعف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ووسع غوميز الفارق بهدف رائع من ركلة خلفية في الدقيقة 54.

وقلص الأرجنتيني كريستيان جوانكا الفارق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68، لكن غوميز عاد ليهز الشباك سريعًا بضربة رأس قوية بعد دقيقتين.

ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة بفارق عشر نقاط عن الاتفاق، صاحب المركز السادس.