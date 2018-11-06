أهداف مباراة الهلال والاتفاق.. (4/1) للزعيم (فيديو)

سجل سالم الدوسري الهدف الأول لفريق الهلال في شباك الاتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “الملز”، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري السعودي.
الهدف الاول لنادي #الهلال سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 15
الهلال 1 : 0 الاتفاق
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/nfQxrRuBre
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٦ نوفمبر ٢٠١٨
وأضاف كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد استغلاله لخطأ دفاع المنافس وانفر بالمرمى وأودع الكرة في الشباك.
الهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب كاريللو في الدقيقة 45
الهلال 2 : 0 الاتفاق
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
#الهلال_الاتفاق
#دوري_بلس pic.twitter.com/FKzAsrE4c0
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٦ نوفمبر ٢٠١٨
وفي الدقيقة 54 يسجل غوميز الهدف الثالث للزعيم.
#الهلال_الاتفاق قووووووووووووووووووووووووووول الهلال الثالث " جوميز " هدف راااااااائع ????????????
عبر @i7S8R_ pic.twitter.com/mc0BYS0RPH
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD116) November 6, 2018
وفي الدقيقة 69 يقلص كريستيان جوانكا الفارق للاتفاق بتسجيل الهدف الأول.
الهدف الاول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب جوانكا في الدقيقة 68
الهلال 3 : 1 الاتفاق
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
#الهلال_الاتفاق
#دوري_بلس pic.twitter.com/r1KQUuOeMq
— دوري بلس (@dawriplusksa) November 6, 2018
وفي الدقيقة 70 سجل غوميز الهدف الرابع للهلال.
https://t.co/JbopcK4GZj#الهلال_الاتفاق
تابع لــ @G_Viiicks
قوووووول هاترررريك غوميززز والرااابع للهلال pic.twitter.com/JUOVknWVzI
— FasterGoal (@FasterGoal5) November 6, 2018
يدخل الزعيم اللقاء وهو قادم من فوزٍ غالٍ على القادسية في الجولة الماضية بهدفين دون رد، استطاع به خطف الصدارة من النصر برصيد 21 نقطة بعد 7 مباريات، حقق من خلالها 7 انتصارات بالعلامة الكاملة دون تلقي أي هزيمة أو تعادل.
على الجانب الآخر، الاتفاق الذي يقدم نتائج طيبة إلى حد ما حتى الآن، وصل للمركز السادس برصيد 14 نقطة من 7 مواجهات.