أهداف مباراة الهلال والاتفاق.. (4/1) للزعيم (فيديو)

سجل سالم الدوسري الهدف الأول لفريق الهلال في شباك الاتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “الملز”، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري السعودي.

الهدف الاول لنادي ⁧#الهلال⁩ سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 15

الهلال 1 : 0 الاتفاق ⁧#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#الهلال_الاتفاق⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/nfQxrRuBre — دوري بلس (@dawriplusksa) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وأضاف كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد استغلاله لخطأ دفاع المنافس وانفر بالمرمى وأودع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 54 يسجل غوميز الهدف الثالث للزعيم.

وفي الدقيقة 69 يقلص كريستيان جوانكا الفارق للاتفاق بتسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 70 سجل غوميز الهدف الرابع للهلال.

يدخل الزعيم اللقاء وهو قادم من فوزٍ غالٍ على القادسية في الجولة الماضية بهدفين دون رد، استطاع به خطف الصدارة من النصر برصيد 21 نقطة بعد 7 مباريات، حقق من خلالها 7 انتصارات بالعلامة الكاملة دون تلقي أي هزيمة أو تعادل.

على الجانب الآخر، الاتفاق الذي يقدم نتائج طيبة إلى حد ما حتى الآن، وصل للمركز السادس برصيد 14 نقطة من 7 مواجهات.