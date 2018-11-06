هل يعود خيسوس مدرب نادي الهلال لبنفيكا مجددًا؟

ردَّ غوميز دا سيلفا، نائب رئيس نادي بنفيكا السابق، على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية عودة خورخي خيسوس، المدير الفني الحالي لنادي الهلال، لتدريب النادي البرتغالي بهجوم شرس على المدرب.

وقال دا سيلفا في تصريحاتٍ تلفزيونية ردًّا على تلك الأنباء، بإن عودة المدرب لبنفيكا مرة أخرى ستكون عملًا لا أخلاقي ومشينًا في حق النادي البرتغالي.

ووجه دا سيلفا حديثه لمن يريد عودته مجددًا للنادي بتذكر تصريحاته عندما تولى سبورتنغ لشبونة وحديثه عن كيفية تحقيق بنفيكا للقب الدوري عندما كان مدربًا للفريق”.

وكان اسم خيسوس تردَّد من خلال إعلاميين إضافة لتقارير تناقلتها الصحف في البرتغال عن احتمالية عودة المدرب لقيادة بنفيكا عقب نهاية تجربته مع الهلال.