لماذا تراجع نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع مبارك بوصوفه؟

تراجع نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع مبارك بوصوفه، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، بعدما كان اللاعب قرييًا من ارتداء قميص الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مسؤولو الهلال اجتمعوا مع اللاعب بالفعل لتوقيع العقود.

وقال الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، إن جورجي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال كان طلب التعاقد مع لاعب أجنبي بعد إصابة عمر عبدالرحمن “عموري” بالرباط الصليبي.

وأشار بن فيصل في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية إلى ان خيسوس تراجع، وفضل عدم التعاقد مع لاعبين جدد لثقته في اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق حاليًا.

وسيفتقد الهلال لنجمه عموري لـ6 أشهر؛ بسبب الإصابة.