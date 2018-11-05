نادي الهلال السعودي يصرف النظر عن التعاقد مع مبارك بوصوفة

كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية، أن نادي الهلال السعودي قد صرف النظر عن التعاقد مع المحترف المغربي مبارك بوصوفة.

وقالت صحيفة “lionsdelatlas”، إن الهلال أوقف مفاوضاته مع وكيل اللاعب بعد أن كان قد أتم اتفاقه معه في وقتٍ سابق، دون أن تحدد سبب هذا التوقف.

وكان الهلال يبحث ضم اللاعب مبارك بوصوفة ليحل بديلًا للاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن اللاعب سيكون قريبًا من الانضمام لنادي الوداد البيضاوي المغربي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويحتل الهلال المركز الأول على قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، مقابل 19 نقطة لأقرب ملاحقيه، الأهلي والنصر