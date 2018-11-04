أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. 2/1 للأخضر (فيديو)

أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. 2/1 للأخضر (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل تركي مروان العمار الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك كوريا الجنوبية، في المواجهة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، في المباراة النهائية لكأس آسيا للشباب المقامة في إندونيسيا.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

خالد الغنام يضيف الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 22.

وقلص تشو يونغ ووك النتيجة لكوريا الجنوبية من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

ويأمل المنتخب السعودي في أن يتوج باللقب الثالث له في هذه البطولة، بعدما فاز مرتين من قبل، أعوام 1986 و1992 والتي نجح في التتويج بها بعد الفوز على البحرين وكوريا الجنوبية بنفس النتيجة 2-0.

وكان الأخضر الشاب وصل إلى النهائي بعدما صعد أول مجموعته بالتغلب على كل من ماليزيا 2-1 والصين 1-0 وطاجيكستان 3-1، ثم في الدور ربع النهائي فاز على المنتخب الأسترالي 3-1 ثم اليابان في الدور نصف النهائي 2-0.

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