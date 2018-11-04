أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. 2/1 للأخضر (فيديو)

سجل تركي مروان العمار الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك كوريا الجنوبية، في المواجهة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، في المباراة النهائية لكأس آسيا للشباب المقامة في إندونيسيا.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

قووووووووووووووووووووووووووووووول اول السعودية في مرمى كوريا الجنوبية تركي العمار HD pic.twitter.com/m5Px39BtxV — فهد ???? (@if24hd_) November 4, 2018

هدف المنتخب السعودي الأول " تركي العمار " HD بصوت سمير اليعقوبي #معاك_يالاخضر pic.twitter.com/V0DF0f5zNl — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD120) November 4, 2018

خالد الغنام يضيف الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 22.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني السعودية في مرمى كوريا الجنوبية خالد الغنام هدف راااااااااااااائع HD pic.twitter.com/rJsnEnZlKT — فهد ???? (@if24hd_) November 4, 2018

وقلص تشو يونغ ووك النتيجة لكوريا الجنوبية من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

هدف اول كوريا الجنوبية من بلنتي pic.twitter.com/DXwuPNIfrK — فهد ???? (@if24hd_) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

ويأمل المنتخب السعودي في أن يتوج باللقب الثالث له في هذه البطولة، بعدما فاز مرتين من قبل، أعوام 1986 و1992 والتي نجح في التتويج بها بعد الفوز على البحرين وكوريا الجنوبية بنفس النتيجة 2-0.

وكان الأخضر الشاب وصل إلى النهائي بعدما صعد أول مجموعته بالتغلب على كل من ماليزيا 2-1 والصين 1-0 وطاجيكستان 3-1، ثم في الدور ربع النهائي فاز على المنتخب الأسترالي 3-1 ثم اليابان في الدور نصف النهائي 2-0.