الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في نهائي كأس آسيا تحت 19 عامًا

يصطدم، مساء اليوم الأحد، منتخب السعودية بنظيره كوريا الجنوبية في مباراة قوية، في نهائي كأس آسيا 2018 تحت 19 سنة، على ملعب “جيلورا بونغ كارنو”.

وتأهل المنتخب السعودي إلى النهائي، عقب فوزه على اليابان 2-0 بهدفي كل من تركي مروان وخالد الغنام، بينما وصل المنتخب الكوري الجنوبي إلى تلك المباراة بالفوز على المنتخب القطري في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وتقام البطولة في إندونيسيا وتحظى بمتابعة جيدة للمواهب الموجودة في القارة الآسيوية.

وسيمثل القارة الآسيوية في كأس العالم، كل من منتخبات: السعودية، وقطر، واليابان، مونديال الشباب يقام ببولندا الصيف المقبل.

وتأمل الجماهير العربية في تحقيق الأخضر السعودي الشاب الفوز في هذه المباراة النهائية، لبناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل السعودية في المحافل العالمية والقارية خلال السنوات المقبلة.

الموعد والقناة الناقلة

تقام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة – 2:30 بتوقيت القاهرة – 12:25 بتوقيت غرينتش، وتذاع على قناة beIN sports HD7، ويعلق عليها حسن العيدروس.