نادي الاتفاق السعودي يتعاقد مع محمد الحمدان (صور)

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الإثنين، تعاقده مع مشهور مواقع التواصل الاجتماعي محمد الحمدان (أبوحمدان).

ونشر نادي الاتفاق، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا لأبوحمدان وهو يوقع على العقود ويحمل القميص رقم “0”، دون ذكر أي تفاصيل.

وتلقى مقاطع الفيديو التي يصورها أبوحمدان ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبزغ نجم أبوحمدان في سماء مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، بعد أن اعتاد عبر حساباته في “إنستغرام وسناب شات، على صقل الواقع بأسلوبه الفكاهي الساخر، من خلال مجموعة من المقاطع أو السكتشات الكوميدية.

ولاقى تعاقد الاتفاق مع أبوحمدان انتقادات وسخرية المتابعين، حيث كتب حساب باسم فهد الهلال: “رياضتنا صارت كوميديا وليشهد التاريخ نادي الاتفاق أول نادٍ يستقطب ويتعاقد مع الكوميديا والمضحكة والمهزلة..”.

وكتب آخر: “خليتوني أندم أني شجعتكم قدام الأهلي”.

كما كتب سالم بن سعود: “خطوة حلوة والله عشان يروجون منتجاتهم عن طريق أبوحمدان ويكون الوجه الدعائي للنادي على الأقل نستفيد منهم بحاجة”.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

خطوه حلوه والله عشان يروجون منتجاتهم عن طريق ابوحمدان ويكون الوجهه الدعائي للنادي على الاقل نستفيد منهم بحاجه https://t.co/22J8NIbMAz — سالم بن سعود (@binsaud96) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨