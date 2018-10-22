رئيس نادي الهلال السعودي يرد على تقارير رحيل كارلوس إدواردو

أعلن محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، عن تمسكه بالبرازيلي كارلوس إدواردو، قائدًا للفريق، نافيًا في الوقت نفسه إشاعات بيع عقده.

وقال بن فيصل عبر حسابه على “تويتر”، يوم الاثنين: “إدواردو قائد الهلال، والفريق لا يفرط في قائده”.

وكان العديد من التقارير كشف عن احتمالية التفريط في البرازيلي كارلوس إدواردو مقابل الحصول على خدمات كينو، لاعب نادي بيراميدز المصري؛ ما أثار حفيظة جمهور الزعيم.

كما ظهرت لقطة لإدواردو بعد مباراة فريقه أمام الشباب، يوم السبت، والتي انتهت بهدف نظيف للزعيم، وهو يعاتب مدربه على استبداله في الدقيقة الـ 58، معربًا عن استيائه من خروجه المتكرر.

لاعب بورتو السابق، شارك في 5 مباريات أساسيًّا مع الهلال في مسابقة الدوري هذا الموسم، ولكنه لم يكمل سوى مباراة وحيدة، ليتم استبداله في الـ4 الأخرى.

وتظهر بوادر الخلاف بين الطرفين، في طريقة توظيف جيسوس لإدواردو، فالبرازيلي أصبح مكبلًا بأدوار دفاعية وبعيدًا عن مناطق مرمى المنافس، بعكس ما كان عليه في المواسم الماضية، حيث كانت خطورته كلاعب وسط يكمل دور المهاجم، ويحسم العديد من المباريات للزعيم بأهدافه.

وسيكون الهلال بحاجة ماسّة لأدوار إدواردو الهجومية، لا سيما بعد إصابة عمر عبد الرحمن في الركبة، والتي قد تحرم الفريق الأزرق من حل هجومي مهم لأسابيع مقبلة.