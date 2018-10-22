هل يرحل كارلوس إدواردو؟.. جماهير نادي الهلال غاضبة من مفاوضات ناديها مع كينو

أعربت جماهير نادي الهلال السعودي، عن استغرابها وضيقها من مفاوضات إدارة ناديها برئاسة محمد بن فيصل، مع البرازيلي كينو، مهاجم نادي بيراميدز المصري، في ظل أنباء على أنه سيكون بديلًا لكارلوس إدواردو.

ونشر بن فيصل، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”، كتب فيها: “كينو يا كينو قربت ياكينو”، في إشارة إلى البرازيلي كينو.

وشهد البرازيلي كارلوس إدواردو، تغيّرًا في مركز لعبه برفقة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وقلة تأثيره مع الهلال عن ما كان عليه في المواسم الماضية.

حيث ظهرت لقطة للاعب، وهو يعاتب مدربه على استبداله في الدقيقة الـ 58، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الشباب، يوم الجمعة.

إدواردو شارك في 5 مباريات أساسيًّا مع الهلال في مسابقة الدوري هذا الموسم، إلا أنه لم يكمل سوى مباراة وحيدة؛ ليتم استبداله في الـ4 الأخرى.

ودشن الجمهور الهلالي هاشتاغًا باسم “#ادواردو_لايمس”، في محاولة لتحذير إدارة الزعيم من رحيل اللاعب.

وقال مغرد يدعى سيمو: “أنا أشوف إدواردو ليس إدواردو قبل سنتين الكل يعرف أن مستواه نزل وبكثير وأكيد الإداره تبي الخير للهلال مو الشر له، أتمنى جلب المحترف أفضل لاعب بالدوري المصرري كينو”.

#ادواردو_لايمس

انا اشوف ادواردو مو ادواردو قبل سنتين الكل يعرف ان مستواه نزل وبكثير واكيد الاداره تبي الخير للهلال مو الشر له !

اتمنى جلب المحترف افضل لاعب بالدوري المصرري كينوو ???????? pic.twitter.com/GhLsRWbupz — semo (@seemo__23) October 22, 2018

وأشار آخر: “إدواردو خط أحمر”.

وقال آخر يدعى سلطان: “إدواردو خط أحمر ومليون أحمر ومن يحاول أن يطلع إدواردو من الهلال سيندم والله لو يكون مين بس، أحب أقول لكم حاجة احذرو شر جمهور الزعيم إذا غضب”.

ادواردو خط احمر ومليون احمر ومن يحاول ان يطلع ادواردو من الهلال سيندم والله لو يكون مين بس

احب اقولكم حاجة ((((احذرو شر جمهور الزعيم اذا غضب????????????))))) #ادواردو_لايمس pic.twitter.com/X9wtJLJzqz — sultanHilall???????? (@SultanHilall) October 22, 2018

فيما شدد مغرد هلالي: “بعد الإصابه اللاعب شبه انتهى”.

وأوضح محمد: “واضح بيطلع بسبب العجوز خيسوس، هذا السوبر خط أحمر”.

#ادواردو_لايمس واضح بيطلع بسبب العجوز خيسوس ، هذا السوبر خط احمر pic.twitter.com/XGuDogWKge — محمد اٌوتب . (@MohOtb_10) October 22, 2018

وأبرز آخر: “حالياً هو أفضل لاعب بالهلال، ما في ولاعب ممكن يعوضنا عن إدواردو”.