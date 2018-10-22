هل ينضم كينو نجم بيراميدز إلى نادي الهلال السعودي؟

أثار محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، الجماهير الرياضية بتغريدة، نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر، صباح اليوم الاثنين.

وقال بن فيصل في تغريدته: “كينو يا كينو قربت ياكينو”، في إشارة فسرها الكثيرون بقرب ضم ناديه البرازيلي ماركوس دي سيلفا كينو، هداف فريق بيراميدز المصري.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي توصل لاتفاق نهائي مع البرازيلي كينو تمهيدًا للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الشتوي.

كينو يا كينو قربت ياكينو — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) October 22, 2018

وأكدت عدة تقارير أن النادي السعودي حصل على مباركة وموافقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية.

وأثارت التغريدة غضب الجمهور الاتحادي، فيما بارك جمهور “الزعيم” الخطوة، معتبرين أن تواجد اللاعب سيعوّض غياب عمر عبدالرحمن “عموري”، الذي تعرَّض لإصابة قوية في ركبته قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويمتاز كينو بالسرعة والمهارة، والتحكم الجيد بالكرة وسرعة اتخاذ القرار، إذ وصفه العديد من المحللين الرياضيين بأنه اللاعب الأفضل في الدوري المصري، حتى الآن، إذ يجيد اللعب كجناح أيسر وجناح أيمن ومهاجم ثان.

وبدأ كينو مسيرته الكروية في الدوري البرازيلي مع أندية أغويا دي مارابا، بارانا وسانتا كروز. لكن ظهوره الأول في الدرجات الممتازة كان في الدوري المكسيكي عبر بوابة نادي أطلس خلال موسم 2014/2015.

ولعب كينو للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى البرازيلي عندما انضم لصفوف نادي بونتي بريتا، ثم مع نادي سانتا كروز، لكن تبقى المرحلة الكبرى في مسيرة كينو الاحترافية مع نادي بالميراس بداية من يناير 2017 وحتى 2018.

ولعب كينو 9 مباريات بقميص بيراميدز. نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين، مع تقديمه أداءً قويًّا للغاية.

وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم، البالغ من العمر 29 عاما، 3.5 ملايين يورو، وذلك حسب موقع الانتقالات الشهير “transfer market”.