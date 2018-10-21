تقارير.. علاج إصابة عموري لا يحتاج إلا 6 أسابيع وقد يعود في مباراة الهلال والنصر

كشفت تقارير صحافية على أن الفحوصات الأولية التي أجريت للاعب وسط نادي الهلال، عمر عبدالرحمن “عموري” أثبتت وجود تمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمني تستلزم فترة علاج وغياب عن المشاركة مع الفريق لمدة 6 أسابيع”.

وأشارت صحيفة “الرياض” إلى أنه “ربما تكون عودة عموري مع لقاء النصر في الجولة الـ12 لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب تجهيزه للمشاركة مع منتخب الإمارات في نهائيات كأس آسيا في يناير المقبل”.

وتعرّض “عموري”، أمس السبت، لإصابة شديدة في أول دقائق لقاء الشباب والهلال ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين، لم يستطع على إثرها اللاعب إكمال المباراة وتم تبديله بعد مرور 10 دقائق.

وكانت كرة عرضية في طريقها لعموري في أولى دقائق المباراة وتدخل مدافع الشباب غامان على عموري في كرة مشتركة ما أدى لإصابة اللاعب واستبدله المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق باللاعب عبدالله عطيف في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر، أن الفحوصات الطبية الأولية أوضحت تعرّض اللاعب لإصابة في الركبة وسيخضع لمزيد من الفحوصات؛ وذلك للاطمئنان على حالته.

وعلى الصعيد ذاته تأكد رسميًا غياب مدافع الهلال محمد البريك عن مواجهة الاتحاد التي ستقام يوم الخميس المقبل بسبب تراكم البطاقات، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الشباب وتحصل الهلال على ثلاث بطاقات صفراء في المباراة للمدافع محمد البريك وعلي البليهي ولاعب الوسط محمد كنو.. في حين سيغيب لاعب الوسط سلمان الفرج عن مواجهة الاتحاد بسبب عدم اكتمال جاهزيته.