تركي آل الشيخ يوجّه بعلاج عموري لاعب نادي الهلال السعودي بـ”أفضل الأماكن في العالم”

أصدر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، توجيهًا بعلاج عمر عبدالرحمن “عموري“، نجم نادي الهلال السعودي، في أفضل الأماكن في العالم.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، يوم الأحد: “وجّهت المختصين في هيئة الرياضة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال، لعلاج عموري بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم، والله يشفيه، وبإذن الله يعود قريبًا”.

وجهت المختصين في هيئة الرياضة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال؛ لعلاج عموري بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم، والله يشفيه، وبإذن الله يعود قريباً. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 21, 2018

وتعرض النجم الإماراتي، عمر عبد الرحمن “عموري”، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشباب، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وبات مهددًا بالغياب عن البطولة الآسيوية المقبلة.

وخرج “عموري” مصابًا خلال أول 7 دقائق من المباراة، وهو يبكي بعد كرة مشتركة مع مدافع الشباب.

وكشفت الفحوص الأولية إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي، ما يهدد مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.

وقاد محمد كنو فريقه الهلال لفوز صعب على مضيفه الشباب، السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة إلى مركز الوصافة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما تراجع الشباب الذي تلقى خسارته الأولى إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط.