سعود السويلم رئيس نادي النصر يشكك بحكم مباراة الهلال والشباب.. ويعلّق على إصابة عموري

طالب سعود آل السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، بتفسير من لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بسبب الحكم الذي أدار مباراة الشباب والهلال، اليوم السبت.

وقال السويلم عبر حسابه الشخصي على “تويتر”:”حكم يوقف اللعب ويتوجه لتقنية (الفار) من أجل كرة مشتركة تحتمل إبراز كارت أصفر أو أحمر، ولا يوقف اللعب من أجل التأكد من ضربة جزاء واضحة؟ هل من تفسير؟”.

حكم يوقف اللعب ويتوجه لتقنية (الفار) من أجل كرة مشتركة تحتمل كرت أصفر أو أحمر، ولا يوقف اللعب من أجل التأكد من ضربة جزاء واضحة؟

هل من تفسير؟ — سعود آل سويلم (@SSuwailm) October 20, 2018

ونشر العديد من المغردين الفيديو الذي قصده السويلم، وتظهر الكرة وهي تعود من دفاع الهلال وترتطم بيد مدافع الفريق الملقى على الأرض، وسط مطالبة لاعبي الشباب لركلة جزاء، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

ضربة الجزاء لكن الفار اليوم ازرق … pic.twitter.com/0I8Lgt5ATg — AB0 LARA (@dpo0or07) October 20, 2018

سبحان الله الفار يتدخل لطرد مدافع الشباب .. لكن لا يتدخل في بلنتي الشباب الواضح !! #الشباب_الهلال pic.twitter.com/Ba6lpshAKZ — انطوان (@An6oine) October 20, 2018

كما علق السويلم على إصابة عمر عبدالرحمن “عموري”، على أرض ملعب الملز، قائلًا: “حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة، وفسروها بـ(صعب المحال)، ولا بد من حل حتى لا نخسر نجومًا آخرين”.

وكان سعود السويلم، رئيس نادي النصر، ناشد، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، بالتدخل شخصيًا لحل سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، مؤكدًا أن وضع الملعب أصبح خطيرًا، ومصدر رعب للاعبين، منوهًا إلى أن إدارة الملعب لم تعالج مشكلة الأرضية رغم وضوحها.

وكتب السويلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ، سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد تُعرّض اللاعبين لإصابات خطيرة، وتفسد متعة الدوري، وتضيّع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل”.

و تقدم الهلال للمركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفضل هدف محمد كنو في الفوز 1-صفر على الشباب في قمة الرياض اليوم السبت.

وأحرز “كنو” هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد خمس دقائق من طرد المدافع البرازيلي إيلير سيلفا لاعب الشباب ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي ضد “كنو” نفسه.

ورفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن جاره النصر المتصدر.