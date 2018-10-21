فيديو عقب مباراة الهلال والشباب يكشف عن وجود خلافات بين إدواردو ومدربه خيسوس

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عقب مباراة نادي الهلال السعودي ضد الشباب، مساء السبت، في دوري المحترفين يظهر فيه البرازيلي، كارلوس إدواردو، وهو يعاتب مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

ودشَّن الجمهور هاشتاغًا باسم “#خيسوس_يحارب_ادواردو”، معربين فيه عن ضيقهم من الأمر، مشددين على أن المدرب البرتغالي قام بتغيير مركز اللاعب وظهر هذا عليه في الملعب حيث قلَّ تأثيره على الفريق الأزرق عن ما كان عليه في المواسم الماضية.

وأظهرت اللقطة -بعد مباراة الهلال أمام الشباب، أمس السبت، والتي انتهت بهدف نظيف للزعيم- إدواردو يعاتب مدربه على استبداله في الدقيقة الـ 58، معربًا عن استيائه من خروجه المتكرر.

لاعب بورتو السابق، شارك في 5 مباريات أساسيًّا مع الهلال في مسابقة الدوري هذا الموسم، ولكنه لم يكمل سوى مباراةٍ وحيدةٍ، ليتم استبداله في الـ4 الأخرى.

اعتقد واضحه ادواردو يا يغادر النادي او خيسوس ب يمشي ب شرط جزائي . pic.twitter.com/OU7GdqFk61 — B (@iiiib9) October 20, 2018

وتظهر بوادر الخلاف بين الطرفين، في طريقة توظيف جيسوس لإدواردو، فالبرازيلي أصبح مكبَّلًا بأدوار دفاعية، وبعيدًا عن مناطق مرمى المنافس، بعكس ما كان عليه في المواسم الماضية، حيث كانت خطورته كلاعب وسط يكمل دور المهاجم، ويحسم العديد من المباريات للزعيم بأهدافه.

وسيكون الهلال بحاجة ماسَّة لأدوار إدواردو الهجومية، لا سيما بعد إصابة عمر عبد الرحمن “عموري” في الركبة، والتي قد تحرم الفريق الأزرق من حلّ هجومي مهم لأسابيع مقبلة.