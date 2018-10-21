بعد اشتباكه مع حسين عبدالغني.. إيقاف حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد السعودي لمدة سنتين

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف لاعب نادي الاتحاد السعودي، حسن معاذ لمدة سنتين، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (100,000) ريال، لاعتدائه بالعنف على لاعب نادي أُحد حسين عبدالغني، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين دوريًا.

ووقعت مشاجرة قوية بين حسن معاذ، مدافع اتحاد جدة السعودي، وحسين عبدالغني، لاعب أحد، في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس عقب نهاية لقاء الفريقين، يوم الجمعة.

وأعلنت اللجنة في حيثيات قرارها، أنه تم ثبوت مخالفة حسن معاذ لأحكام المادة 48 من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيا: معاقبة اللاعب المذكور بالمادة 48 والمادتين (39/3) و(39/4) من اللائحة بالإيقاف سنتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بداية من تاريخ القرار مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي.

رابعا: قرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقًا للمادة (139) من لجنة الانضباط والأخلاق.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #الاتحاد حسن معاذ لمدة سنتين، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (100,000) ريال، لاعتدائه بالعنف على لاعب نادي #أحد حسين عبدالغني، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين دوريًا.. pic.twitter.com/peMT4uxw0K — وطني الرياضي (@WataniSport) October 21, 2018

وتعادل اتحاد جدة مع نظيره أُحد (1-1)، في الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبدت آثار الاعتداء واضحة على وجه حسين عبدالغني، الذي تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، صورة له عقب المشاجرة والدماء تسيل من وجهه.

وتدخل سلافين بيليتش، مدرب الاتحاد، لفض الاشتباك بين اللاعبَين.

قلتها وسأعيدها مرة أخرى… لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ، سواءً من لاعب أو مدرب أو إداري أو إعلامي … ????????????♥️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 21, 2018

من جانبه، قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة: “قلتها وسأعيدها مرة أخرى… لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ، سواءً من لاعب أو مدرب أو إداري أو إعلامي”.