نادي الاتحاد السعودي يعلق رسميًا على واقعة حسين عبدالغني وحسن معاذ (صورة)

علّق نادي الاتحاد السعودي على واقعة لاعبه حسن معاذ وحسين عبدالغني لاعب نادي أُحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1/1.

وبث الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج “كورة روتانا”، إحدى اللقطات من مباراة الاتحاد وأُحد، في الجولة السادسة للدوري مرجحًا أن تكون السبب في الاشتباك الدامي الذي حدث بين حسين عبدالغني، لاعب أُحد، وحسن معاذ، لاعب اتحاد جدة.

وقال الشنيف في تعليقه على الاشتباك بين اللاعبين: “حاولنا البحث خلال 90 دقيقة عن أسباب أن يصل الخلاف بين اللاعبين لهذا الحد، لم نجد سوى تدخل وعرقلة من حسين عبدالغني على حسن معاذ مع نهاية المباراة، وحدوث احتكاك بينهما وحديث عصبي، فهل يكون هذا هو السبب؟”.

وقال الاتحاد في بيان رسمي نشره على “تويتر”: “تعليقًا على الأحداث التي أعقبت مواجهة الفريق أمام أُحد، وما حدث بين اللاعبين حسن معاذ وحسين عبدالغني، تشدّد إدارة النادي على رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية من كلا اللاعبين، وتؤكد أن قيم الاتحاد لا تقبل تلك التصرفات، وستطبق لائحة العقوبات على اللاعب حسن معاذ، لرفضها تحت أي مبرر مثل هذه التصرفات التي لا تعكس القيم والأخلاق الرياضية عامة”.

وأضاف البيان “ترحب الإدارة بالتحقيق الذي وجّه به تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، لكنها ترفض تصرف اللاعب حسن معاذ، وتطالب بالتحقيق في الأسباب التي دفعته للقيام بتلك التصرفات”.

وواصل الاتحاد سلسلة نتائجه السلبية، بعدما تعادل للمرة الثانية، في حين خسر 4 مرات، دون أن يحقق أي فوز.