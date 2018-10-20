ماذا قال غويدي عن هزيمة الأهلي أمام الاتفاق في الدوري السعودي؟ 

اعتذر بابلو غويدي، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، لجماهير الفريق عقب الهزيمة أمام الاتفاق، التي وصفها بـ”المخجلة” في تصريحاته التي أعقبت المباراة.

واعتبر غويدي أن الاتفاق تغلب على فريقه بسبب أدائه المميز والقوي، والروح العالية التي ظهر بها لاعبوه، مشددًا على أن تلك الهزيمة سيستفيدون منها وستكون دفعة للأمام.

يذكر أن الأهلي خسر أمام الاتفاق بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهم ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

من جهة أخرى، انتقد عدد من الإعلاميين لجوء غويدي إلى الهجوم بصورة مبالغ فيها، مشددين على أنه يتحمل هزيمة الفريق.

وقد علق ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، قائلًا: “مستوى غريب ونتيجة ثقيلة لا نرضاها، لم نلعب بربع مستوى الأهلي المعتاد، الكل يتحمل الخسارة إدارة ولاعبين وجهازًا فنيًا ومدربًا، سنجتمع مع المدرب واللاعبين للمحاسبة والتصحيح إن شاء الله”.