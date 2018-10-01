نجا من مضاعفات خطيرة.. النادي الأهلي السعودي يكشف مدة غياب معتز هوساوي

نجا من مضاعفات خطيرة.. النادي الأهلي السعودي يكشف مدة غياب معتز هوساوي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

كشف النادي الأهلي السعودي، يوم الأحد، أن نجم الفريق، معتز هوساوي، نجا من “مضاعفات خطيرة”، مؤكدًا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وكان الأهلي أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إدخال هوساوي المستشفى، نتيجة شعوره بضيق متكرر في التنفس.

وقال حاتم جمعة، طبيب أهلي جدة، في تصريحات إذاعية: “الحمد لله أننا سلكنا الطريق الصحيح، في مشكلة معتز، وتحركنا كان سريعًا؛ لأن المضاعفات كانت لتصبح خطيرة.. والآن صدر التشخيص النهائي للاعب، وسيغيب لمدة 3 أشهر”.

ووجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بعلاج هوساوي، بصورة عاجلة في أحد المستشفيات خارج المملكة.

وبالنسبة لبقية الإصابات، أوضح قائلًا: “جميع اللاعبين سيتواجدون في المباراة المقبلة (أمام الفيصلي)، باستثناء مهند عسيري، وعبد الفتاح عسيري”.

وأضاف: “عبد الفتاح يعاني من إصابة عضلية، أما مهند فاحتاج للبقاء في المستشفى لـ4 أيام، بعد تعرضه لكدمة قوية في الظهر، أدت إلى حدوث ارتجاج في العمود الفقري”.

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