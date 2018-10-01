نجا من مضاعفات خطيرة.. النادي الأهلي السعودي يكشف مدة غياب معتز هوساوي

كشف النادي الأهلي السعودي، يوم الأحد، أن نجم الفريق، معتز هوساوي، نجا من “مضاعفات خطيرة”، مؤكدًا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وكان الأهلي أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إدخال هوساوي المستشفى، نتيجة شعوره بضيق متكرر في التنفس.

وقال حاتم جمعة، طبيب أهلي جدة، في تصريحات إذاعية: “الحمد لله أننا سلكنا الطريق الصحيح، في مشكلة معتز، وتحركنا كان سريعًا؛ لأن المضاعفات كانت لتصبح خطيرة.. والآن صدر التشخيص النهائي للاعب، وسيغيب لمدة 3 أشهر”.

د. حاتم جمعة طبيب النادي #الأهلي لـ #قووول_UFM:

ـ هوساوي يحتاج إلى 3 أشهر .. وإصابة عسيري كانت خطرة

ـ جانيني سيعود قبل #الفيصلي .. ومقهوي جاهز للعودة حالياً

ـ الرطوبة العالية عامل أساسي للإصابات .. و #غويدي (متميّز) pic.twitter.com/xek0ZZKTB7 — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) September 30, 2018

ووجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بعلاج هوساوي، بصورة عاجلة في أحد المستشفيات خارج المملكة.

وبالنسبة لبقية الإصابات، أوضح قائلًا: “جميع اللاعبين سيتواجدون في المباراة المقبلة (أمام الفيصلي)، باستثناء مهند عسيري، وعبد الفتاح عسيري”.

وأضاف: “عبد الفتاح يعاني من إصابة عضلية، أما مهند فاحتاج للبقاء في المستشفى لـ4 أيام، بعد تعرضه لكدمة قوية في الظهر، أدت إلى حدوث ارتجاج في العمود الفقري”.