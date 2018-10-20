فارس عوض: عموري يشعر أن إصابته قطع في الرباط الصليبي

فارس عوض: عموري يشعر أن إصابته قطع في الرباط الصليبي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

نقل المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض، تصريحات خاصة عن عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب نادي الهلال السعودي، عقب إصابته القوية التي تعرض في مباراة فريقه ضد الشباب، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال عوض عبر حسابه الشخصي على تويتر: “نقلًا عن عموري، التشخيص المبدئي لم يؤكد الإصابة ولم يخبره أحد بشيء، ولكن عمر يشعر بأنها قطع في الرباط، وبانتظار الأشعة المقطعية للتأكد من الإصابة بدقة”.

وأضاف عوض: “عمر يقول راضي بما يكتبه الله لي، وسبق وأن تعرضت لها ولو كانت رباطًا، متأكد باني سأعود أقوى”.

فيما قال عبدالرحمن النمر، عضو مجلس إدارة الهلال السعودي، في تصريحات تلفزيونية: “إصابة عموري في الركبة وسوف يتم تشخيص الإصابة في الأيام المقبلة بعد الفحوصات الدقيقة، وإن شاء الله تكون بسطية ويقدر على المشاركة مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس آسيا”

أضاف: “وحتى طبيب النادي لا يقدر أن يقر إنها قطع جزئي في الرباط الصليبي إلا بعد التشخيص النهائي”.

وتعرض اللاعب الدولي الإماراتي للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

ومع حلول الدقيقة الخامسة من زمن مباراة الهلال والشباب، سقط عموري مصابًا، ليحل بدلًا منه زميله في الفريق عبد الله عطيف.

وخرج عموري على عربة، ليجلس على دكة البدلاء بجوار زملائه ويدخل في نوبة بكاء بسبب إصابته.

وعلى الفور قرر الجهاز الطبي لفريق الهلال نقل عموري لأقرب مستشفى، لإجراء فحوصات عاجلة على إصابته.

ومن المتوقع غياب عمر عبدالرحمن عن مباراة الاتحاد المقبله بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الشباب.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر أن الفحوص الطبية الأولية أوضحت تعرّض عمر لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته.

وفاز فريق الهلال، اليوم السبت، على مضيفه الشباب بهدف دون رد.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف النصر، لكن لدى الهلال مباراة مؤجلة مع الاتفاق من الجولة الخامسة، وستقام 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

بينما تجمد رصيد الشباب عند 9 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

محتوى مدفوع
اترك تعليقاً