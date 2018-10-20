فارس عوض: عموري يشعر أن إصابته قطع في الرباط الصليبي

نقل المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض، تصريحات خاصة عن عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب نادي الهلال السعودي، عقب إصابته القوية التي تعرض في مباراة فريقه ضد الشباب، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال عوض عبر حسابه الشخصي على تويتر: “نقلًا عن عموري، التشخيص المبدئي لم يؤكد الإصابة ولم يخبره أحد بشيء، ولكن عمر يشعر بأنها قطع في الرباط، وبانتظار الأشعة المقطعية للتأكد من الإصابة بدقة”.

وأضاف عوض: “عمر يقول راضي بما يكتبه الله لي، وسبق وأن تعرضت لها ولو كانت رباطًا، متأكد باني سأعود أقوى”.

نقلا عن عموري ..

التشخيص المبدئي لم يؤكد الإصابة ولَم يخبره أحد بشيء ولكن عمر يشعر بأنها قطع في الرباط وبانتظار الأشعة المقطعية للتأكد من الإصابة بدقة ..

عمر يقول راضي بما يكتبه الله لي وسبق وان تعرضت لها ولو كانت رباط متاكد باني سأعود أقوى ..

الف سلامة يا كابتن وما تشوف شر ???? pic.twitter.com/R7KLzTGOjL — فارس عوض (@farisf9) October 20, 2018

فيما قال عبدالرحمن النمر، عضو مجلس إدارة الهلال السعودي، في تصريحات تلفزيونية: “إصابة عموري في الركبة وسوف يتم تشخيص الإصابة في الأيام المقبلة بعد الفحوصات الدقيقة، وإن شاء الله تكون بسطية ويقدر على المشاركة مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس آسيا”

أضاف: “وحتى طبيب النادي لا يقدر أن يقر إنها قطع جزئي في الرباط الصليبي إلا بعد التشخيص النهائي”.

عبد الرحمن النمر – عضو مجلس إدارة #الهلال السعودي: إصابة #عموري في الركبة وسوف يتم تشخيص الإصابة في الأيام القادمة

pic.twitter.com/sa5768xrPH — كرة الامارات ???????? (@uae_kooora) October 20, 2018

وتعرض اللاعب الدولي الإماراتي للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

ومع حلول الدقيقة الخامسة من زمن مباراة الهلال والشباب، سقط عموري مصابًا، ليحل بدلًا منه زميله في الفريق عبد الله عطيف.

وخرج عموري على عربة، ليجلس على دكة البدلاء بجوار زملائه ويدخل في نوبة بكاء بسبب إصابته.

وعلى الفور قرر الجهاز الطبي لفريق الهلال نقل عموري لأقرب مستشفى، لإجراء فحوصات عاجلة على إصابته.

ومن المتوقع غياب عمر عبدالرحمن عن مباراة الاتحاد المقبله بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الشباب.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر أن الفحوص الطبية الأولية أوضحت تعرّض عمر لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته.

وفاز فريق الهلال، اليوم السبت، على مضيفه الشباب بهدف دون رد.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف النصر، لكن لدى الهلال مباراة مؤجلة مع الاتفاق من الجولة الخامسة، وستقام 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

بينما تجمد رصيد الشباب عند 9 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية.