مباراة الهلال ضد الشباب.. ماذا كشفت الفحوصات الأولية عن إصابة “عموري”؟

كشف نادي الهلال السعودي، أن الفحوصات الأولية للإصابة التي مني بها عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب الفريق، عبارة عن إصابة قوية في الركبة وتحتاج لمزيد الفحوصات للتعرف على التشخيص النهائي.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي، اليوم السبت:”أوضحت الفحوصات الطبية الأولية تعرّض عموري لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته”.

???? أوضحت الفحوص الطبية الأولية تعرّض اللاعب "عمر عبدالرحمن" لإصابة في الركبة وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته. #الهلال — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 20, 2018

فيما كشف المعلق علي سعيد الكعبي خلال تعليقه على مباراة العين والجزيرة بالدوري الإماراتي عن تعرض عموري لقطع في الرباط الصليبي بحسب التشخيص المبدئي.

علي سعيد الكعبي خلال تعليقه على مباراة العين و الجزيرة يعلن تعرض عموري لقطع في الرباط الصليبي حسب التشخيص المبدئي. pic.twitter.com/YEbmZlIFYj — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) October 20, 2018

وتعرض عموري للإصابة منذ بداية انطلاقة مباراة فريقه أمام الشباب اليوم السبت ضمن الجولة السادسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اضطر على إثرها لمغادرة الملعب منذ الدقيقة 12 متأثرًا بإصابته.

وحاول عموري إقناع الجهازين الطبي والفني من أجل عودته إلى الملعب، لكن رغبته اصطدمت برفض المدرب والجهاز الطبي، من أجل الاطمئنان على سلامته.

وأوضحت الفحوصات الطبية الأولية -بحسب بيان نادي الهلال- تعرّض اللاعب “لإصابة في الركبة، وقال النادي العاصمي:”عموري سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته”.

وتمثل إصابة عموري ضربة موجعة للفريق الأزرق ومدربه خيسوس في حال طالت فترة علاجه وتعافيه، باعتبار أن الجهاز الفني يعول على اللاعب، الذي يمثل دعامة أساسية للفريق منذ انضمامه للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.