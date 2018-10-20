ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الشباب وسقوط الأهلي أمام الاتفاق (صورة)

فاز فريق الهلال اليوم السبت، على مضيفه الشباب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف النصر، لكن لدى الهلال مباراة مؤجلة مع الاتفاق من الجولة الخامسة، وستقام 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

بينما تجمد رصيد الشباب عند 9 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

بينما اكتسح فريق الاتفاق، ضيفه أهلي جدة بستة أهداف لهدفين، ضمن نفس مباريات الجولة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، في حين ارتقى الاتفاق إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.