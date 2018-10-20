نادي الهلال يعبر الشباب ويرتقي إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

نادي الهلال يعبر الشباب ويرتقي إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على الشباب بهدف نظيف، ليرتقي إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي، يوم السبت، في لقاء ضمن الجولة 6 من الموسم الحالي للبطولة.

وحقق الزعيم حامل لقب الدوري فوزه الخامس على التوالي في البطولة، وله لقاء مؤجل أمام الاتفاق.

وسجل “كنو” لاعب منتخب السعودية هدف اللقاء الوحيد، واستفاد الزعيم من طرد البرازيلي إيلير سيلفا لاعب الاتفاق في الدقيقة 61.

وسيطر الهلال على اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وبلغت نسبة استحواذه على الكرة 61%.

وتوقف رصيد الشباب عند 9 نقاط، واستمر ثامنًا في ترتيب البطولة.

ويستضيف الهلال فريق الاتحاد متذيل الترتيب في 27 أكتوبر، بينما يلعب الشباب يوم الجمعة أمام ضيفه القادسية.

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