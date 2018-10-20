هدف مباراة الهلال والشباب.. كنو يضع الزعيم في المقدمة (فيديو)

سجل محمد كنو الهدف الأول لفريق الهلال في شباك الشباب، في المباراة التي تجمع الفريقين في ديربي الرياض، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسجل كنو الهدف الأول في الدقيقة 65.

الهلال يدخل اللقاء، وله لقاء مؤجل أمام الاتفاق، إلا أنه يطمح إلى حصد النقاط الثلاث من أمام الشباب، إذ يأتي الهلال ثالثًا في سلم الترتيب برصيد 12 نقطة، والفوز يعني مطاردة غريمه التقليدي النصر لخطف الصدارة.

في المقابل يأمل الشباب في إضافة النقاط الثلاث لرصيده من أجل تحسين الصورة أمام جماهيره، وكسر سلسلة التعادلات؛ إذ يأتي في المركز السابع (9 نقاط)، والفوز هاجس لمهاجم “الليث” ناصر الشمراني ورفاقه من أجل العودة إلى مربع الكبار.