مباراة الهلال والشباب.. إصابة قوية تضرب عموري في أول 5 دقائق من اللقاء (فيديو)

تعرّض عمر عبدالرحمن عموري، لاعب نادي الهلال السعودي، لإصابة قوية، في مباراة فريقه ضد الشباب، خرج على إثرها من أول 5 دقائق من المباراة.

وأظهرت الكاميرات “عموري” وهو يتألم بشدة بعد احتكاك مع مدافع الشباب، ولكنه لم يستطع أن يوازن جسده ليسقط على الأرض متألمًا بشدة ويطلب الإسعاف، ليخرج محمولًا على محفة.

???? عموري يخرج مصاباً بعد خمس دقائق من بداية مباراة الشباب والهلال.

pic.twitter.com/v1xFFkS5pO — سدّد (@UAEkick) October 20, 2018

ويواجه الهلال نظيره الشباب في ديربي الرياض، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويدخل الهلال اللقاء وله لقاء مؤجل أمام الاتفاق، إلا أنه يطمح إلى حصد النقاط الثلاث من أمام الشباب، إذ يأتي الهلال ثالثًا في سلم الترتيب برصيد 12 نقطة، والفوز يعني مطاردة غريمه التقليدي النصر لخطف الصدارة.

في المقابل يأمل الشباب بإضافة النقاط الثلاث لرصيده من أجل تحسين الصورة أمام جماهيره، وكسر سلسلة التعادلات، إذ يأتي في المركز السابع (9 نقاط)، والفوز هاجس لمهاجم “الليث” ناصر الشمراني ورفاقه من أجل العودة لمربع الكبار.