رئيس إدارة شركة الوحدة ينتقد محلل “أبوظبي الرياضية” لإقحامه اسم ناديه في أزمة عموري

انتقد أحمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، التونسي رضا بوراوي، المحلل الرياضي بقنوات “أبوظبي” الرياضية، بسبب ما سمّاه بـ “الانتقاص” من ناديه خلال انتقاده لحوار عمر عبدالرحمن “عموري” مع قناة “دبي”.

وقال بوراوي، خلال تحليله لحوار مع “عموري”، لاعب الهلال السعودي الحالي والعين الإماراتي السابق، الذي هاجم فيه ناديه السابق وإدارته: “كنت معجبًا بعموري وكنت أتمنى هذا اللاعب ينتقل لأكبر الأندية الأوروبية، لكن أخلاقياتك يا عمر خسرتك الكثير من الأشياء عليك أن تنزل وتركع وتبوس الرجال وتعتذر لهم، وأنت تعلم أن الكاميرات قادمة لك وأخذت وقتك هل لم تفكر 10 ثوان في قيادات العين وما أدراك ما العين”.

رضا بوراوي لـ عموري:

– عليك ان تنزل و تركع و تبوس الرجال و تعتذرلهم. pic.twitter.com/Sf9RtiyXWT — UAE News Sport (@action_news) October 6, 2018

وأضاف: “لك الشرف أنك ارتديت قميص العين، عندك قيادات في العين يحمونك وكله أنكرت ممكن لاعب مر مرور الكرام على نادي الوحدة يتكلم هكذا ممكن نقبلها، ولكن فيه لاعبين نسميهم رموز وخير نادي العين عليك وتعالى نوزنك ونرى ماذا أعطاك نادي العين وأنت ماذا أعطيت له”.

وهو ما دفع الرميثي لنشر المقطع على حسابه الشخصي على تويتر، ليرد قائلًا: “من المهم أن تدرك ما تقول.. ومن المهم تميز حديثك عند الارتجال.. ومن المهم عند دفاعك عن أحد لا تنتقص من الآخرين.. والأهم من هذا كله أن نادي الوحدة كيان مؤسسي وجماهيري ما يهزه ريح ولا كلام غير موزون لا يدرك صاحبه معناه”.

وأضاف: “أنا أعرف كابتن رضا عز المعرفه ومتأكد أنه لا يقصد الإساءة، ولكن يجب ضبط النفس وعدم الإسهاب في حديث دون إدراك ما بين السطور، ولا نقبل أن نكون لإسقاطات لا دخل لنا بها”.

من المهم ان تدرك ما تقول ..

ومن المهم تميز حديثك عند الارتجال..

ومن المهم عند دفاعك عن احد لا تنتقص من الآخرين ..

والاهم من هذا كله إن نادي الوحده كيان مؤسسي وجماهيري ما يهزه ريح ولا كلام غير موزون لا يدرك صاحبه معناه !! pic.twitter.com/PeyPPA9RGs — أحمد الرميثي-أبوظبي (@AMKalRumaithy) October 7, 2018

عموري خرج من العين الإماراتي على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، منتقلًا إلى الهلال السعودي لمدة موسم واحد.

وانتقد صانع ألعاب منتخب الإمارات وأفضل لاعب في آسيا عام 2016، إدارة فريقه السابق مؤكدا أنهم السبب في خروجه من العين.

وقال عموري في تصريحات لقناة دبي: “إدارة العين لم تكن تريدني، دخلت فترة الستة أشهر الأخيرة في عقدي، ومع كامل احترامي عندما يكون لديك لاعب مثل عمر يجب أن تحدثه قبل فترة، لكنني من تكلمت معهم ولم أحصل على رد”.

وأضاف: “استغربت من تغريدة رئيس النادي غانم الهاجري، عندما قال إنني لست في حسابات المدرب، لدي محادثة معه تثبت أنه كان يريدني، رئيس النادي لم يكن صادقًا مع الناس وأظهرني بشكل سلبي”.

وشدد اللاعب على أنه لم يتلق مستحقاته بعد، كما أنه إدارة العين تباطأت في إنهاء انتقاله للهلال والذي فضله على النصر.

تصريحات عمر عبدالرحمن، أثارت الجدل بشكل واسع في السعودية والإمارات وهو ما دفع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودي لكتب تغريدة عبر فيها عن استيائه من اللاعب.

وسارع اللاعب لإدراك الموقف، ليعتذر عن سوء الفهم الذي حدث من خلال المقابلة التليفزيونية التي أجراها وانتقد فيها إدارة العين.

وكتب عموري عبر حسابه الشخصي على تويتر “العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من نادٍ عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي، وأعتذر لهم عن أي إساءة فهمت في حديثي لقناة دبي”.