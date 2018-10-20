مباراة الشباب والهلال.. 4 أشياء لا تفوتك قبل قمة الجولة السادسة بالدوري السعودي

يخوض فريق الشباب مواجهة مثيرة ومرتقبة، اليوم السبت، أمام ضيفه الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة السادسة للدوري السعودي.

ويبحث الفريقان عن الفوز في مواجهة مثيرة في ظل صراع تكتيكي منتظر بين البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال والروماني ماريوس سموديكا المدير الفني للشباب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فارس عوض ودوري بلس 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة بهذه المواجهة.

موقف الفريقين

يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بعلامة كاملة بـ 4 انتصارات، وسجل 10 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ويحتل الشباب المركز السابع برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات دون هزيمة في 5 مواجهات، وسجل الليث الأبيض 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ولم يفز الشباب على الهلال منذ 4 أعوام حين تغلب بهدف الكوري الجنوبي بارك تشو يونغ في الدقيقة الأخيرة يوم 17 أكتوبر 2014 بالدوري.

طموح الشباب

يملك الشباب طموحًا كبيرًا مع مديره الفني الروماني ماوريس سوموديكا الذي يحاول زرع الأداء الجماعي وإعادة الثقة لليث الأبيض وجماهيره وتكوين فريق قادر على المنافسة مستقبلًا.

وأشعل سوموديكا حماس جماهيره ولاعبيه مؤكدًا قبل المباراة أنه ينتظر مواجهة حياة أو موت خاصة أن الشباب لديه طموح كبير وجماهيره تنتظر الفوز دائمًا.

ويفتقد الشباب جهود الروماني كونستانتين بوديسكو المهاجم المميز للإصابة وعبدالملك الشمري للطرد أمام التعاون بالدوري.

ويعتمد سوموديكا على طريقته 4-2-3-1، ويلجأ للحارس التونسي فاروق بن مصطفى وأمامه الرباعي الدفاعي بقيادة الجزائري جمال الدين بن العمري والروماني فاليريكا جامان والبرازيلي إيلير سيلفا والسعودي محمد سالم.

ويضع المدرب الروماني رهانه على ديناميكية خط الوسط بخمسة لاعبين هم عبدالله الخيبري والبرازيلي لويز أنطونيو وعبدالمجيد الصليهم، بجانب الجناحين السريعين هاتان باهبري والبرازيلي آرثر كروز مع المهاجم المخضرم ناصر الشمراني.

الهلال يتحدى الإصابات

يعاني الهلال أزمة بسبب كثرة الإصابات وعلى رأسهم السوري عمر خربين وسلمان الفرج ونواف العابد ومختار فلاتة؛ إلا أن عودة الفرنسي بوفاتيمي غوميز للتدريبات أسعدت الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس.

وأكد خورخي خيسوس أن مباراة الشباب بالطبع مواجهة جماهيرية ويعمل لها الهلال ألف حساب وخاصة مع الإصابات، موضحًا أن الهلال لا يبحث سوى عن الفوز في كل مباراة.

ويعتمد الهلال على طريقته 4-1-4-1 بوجود الحارس العماني علي الحبسي وأمامه علي آل بليهي والإسباني ألكسندر بواتيا ومحمد البريك وياسر الشهراني، وفي خط الوسط محمد كنو وأمامه النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن والبرازيلي كارلوس إدواردو وسالم الدوسري والبيروفي أندري كاريلو.

ويقود الهجوم الفنزويلي جيلمين ريفاس أو الفرنسي بوفاتيمي غوميز.