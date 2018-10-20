مواعيد أبرز مباريات اليوم في مختلف البطولات

يستعد عشاق كرة القدم ليوم حافل من المباريات على مستوى مختلف البطولات العربية والعالمية.

وستجه متابعو كرة القدم لمتابعة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، في الدوري الإنجليزي، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 2.

كما يلعب مانشستر سيتي أمام بيرنلي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وببث على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويحل ليفربول ضيفًا على هيديرسفيلد تاون الساعة 1119:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 2.

إلى الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو منافسه ليفانتي، الساعة 14:00، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويستضيف برشلونة منافسه إشبيلية على ملعب كامب نو، الساعة 21:45، وتث على قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق عصام الشوالي.

في الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس أمام جنوة الساعة 19:00، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 4.

كما يرحل نابولي لمواجهة أودينيزي الساعة 21، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 4.

في الدوري الألماني، يلعب بايرن ميونيخ أمام فولفسبورغ، الساعة 16:30، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 5.

أما في الدوري الفرنسي، فيستضيف باريس سان جيرمان منافسه أميان، الساعة 18:00، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 6.

في الدوري السعودي، يلعب الأهلي أمام الاتفاق، الساعة 17:15، وتبث المباراة على قناتي KSA Sports HD2، وDawri Plus 2 HD.

ويواجه الهلال منافسه الشباب، الساعة 19:45، وتبث على قناتي KSA Sports HD1، وDawri Plus 1 HD.

في الدوري الإماراتي، يلعب الوحدة مع الظفرة، الساعة 16:05، وتبث على قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، ويلعب العين أمام الجزيرة الساعة 18:45ن وتبث كذلك على قناتي دبي الرياضية وأبوظي الرياضية.