هل تكون هذه اللقطة في مباراة الاتحاد وأحد السبب في اشتباك حسين عبدالغني وحسن معاذ؟ (فيديو)

أذاع الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج “كورة روتانا”، يوم الجمعة، إحدى اللقطات من مباراة الاتحاد السعودي وأحد، في الجولة السادسة للدوري، مرجحا أن تكون السبب في الاشتباك الدامي الذي حدث بين حسين عبدالغني، لاعب أحد، وحسن معاذ، لاعب اتحاد جدة.

وقال الشنيف في تعليقه على الاشتباك بين اللاعبين: “حالونا البحث خلال 90 دقيقة عن أسباب أن يصل الخلاف بين اللاعبين لهذا الأمر لم نجد سوى تدخل وعرقلة من حسين عبدالغني على حسن معاذ مع نهاية المباراة، وحدوث احتكاك بينهما وحديث عصبي، فهل يكون هذا هو السبب؟”.

وطالب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، بفتح تحقيق سريع في واقعة المشادة التي نشبت بين الثنائي بعد مباراة الفريقين في الدوري السعودي.

#خالد_الشنيف:

حاولنا نكتشف لماذا اعتدى اللاعب #حسن_معاذ على الكابتن #حسين_عبدالغني ولكننا لم نجد سوى هذه اللقطة التي قد تكون سببًا في هذا الاعتداء#كورة_روتانا #الاتحاد_أحد pic.twitter.com/ZCJeiHSpnh — برنامج كورة (@korarotana) October 19, 2018

وتعادل أحد مع اتحاد جدة بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وخلال المباراة حدثت مشادة كلامية بين النجم المخضرم حسين عبد الغني وحسن معاذ، ليتطور الأمر عقب نهاية اللقاء لاشتباك بالأيدي في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، وفقا لما ذكرته قناة “دوري بلس”.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “طلبت التحقيق حالا فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد”.

ويعد حسين عبد الغني البالغ من العمر 41 عاما ونجم النصر السابق، أكبر لاعب دولي سعودي بعدما شارك قبل أيام مع الأخضر أمام البرازيل في البطولة الرباعية الودية.

ورفض عبدالغني التنازل وإنهاء الموضع وديا وطلب تصعيد الأمر للشرطة وبالفعل تحولت قضية المشاجرة بين اللاعبين عبد الغني لاعب نادي أحد وحسن معاذ لاعب نادي الاتحاد إلى الشرطة المتواجدة في ملعب الجوهرة المشعة.

وذكرت القناة الإخبارية الرياضية أن شرطة ملعب الجوهرة المشعة تسلمت قضية اشتباك اللاعبين.

كما صرح رئيس نادي أحد سعود الحربي، أن نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد، اتصل بنا واعتذر لما تعرض له حسين بعد المباراة، وذكر بأن معاذ مخطئ، مضيفا أن ما حدث من معاذ تصرف غير أخلاقي بالمرة.