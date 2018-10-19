مباراة الاتحاد ضد أحد.. حسين عبدالغني يصر على تحويل أزمته مع حسن معاذ إلى الشرطة

كشفت تقارير صحفية على أن حسين عبدالغني، لاعب نادي أحد، رفض التنازل أو التصالح مع حسن معاذ، لاعب الاتحاد، بعد الاشتباك الدامي الذي حدث بين الطرفين عقب مواجهتهما، اليوم الجمعة.

وأشارت صحيفة “الرياضية”، وفقًا لمصادرها، إلى أن حسين عبدالغني يرفض التنازل ويطلب تحويل قضيته مع حسن معاذ إلى الشرطة رسميًا.

وكان سعود الحربى، رئيس نادي أحد، أكد على قيام حسن معاذ، لاعب الاتحاد، بالاعتداء على حسين عبدالغني الظهير الأيسر لفريقه بعد نهاية مباراة الفريقين، التي أقيمت مساء الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ماحصل نهاية المباراه اتجاه قائد المنتخب السعودي #حسين_عبدالغني لا أحد يقبله ننتظر القرار الصارم اتجاه من يخرج عن الروح الرياضيه ويشوه رياضتنا.@Turki_alalshikh #الاتحاد_احد pic.twitter.com/FF4yiyaED2 — حسين عبدالغني ???????? (@Hsulimani_24) October 19, 2018

ووفقًا للتقارير، فإن معاذ تعدى بالضرب على عبدالغني في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وقال الحربي في تصريح عقب نهاية المباراة: “حسن معاذ تعدى على حسين عبدالغني ولاعبنا نقل للمستشفى لنطمئن على صحته، ما جرى تعدٍّ واضح خارج الملعب على قائد فريقنا”.

ووفقًا لمصدر مقرب من حسين عبدالغني، فإن اللاعب قرر تحويل القضية إلى الشرطة المتواجدة في الملعب.

وفي سياق متصل، طالب معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالتحقيق حالًا فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد.