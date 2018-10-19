مباراة الاتحاد وأحد.. الدماء تسيل من وجه حسين عبدالغني بعد اشتباك عنيف مع حسن معاذ (صور وفيديو)

كشف مراسل قناة “دوري بلس” عن وقوع اشتباك قوي بين حسين عبدالغني، لاعب نادي أُحد، وحسن معاذ، لاعب الاتحاد، عقب مواجهة الفريقين، يوم الجمعة في الدوري السعودي.

وقال المراسل:”حسن معاذ كان ينتظر حسين عبدالغني عند ممر غرف خلع الملابس، ووقع اشتباك بينهما حتى دخل حسين الغرفة ووجهه ممتلئ بالدماء، ولا أعرف السر وراء هذا العنف بين الطرفين”.

وقال سعود الحربي، رئيس نادي أُحد لأستديو دوري بلس:”حسن معاذ لاعب الاتحاد تعدَّى على حسين عبد الغني، ولاعبنا نُقل إلى المستشفى لنطمئن على صحته.. وما جرى تعدٍ واضح خارج الملعب على قائد فريقنا”.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه الشخصي على تويتر:”طلبت التحقيق حالًا فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد”.

طلبت التحقيق حالاً فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 19, 2018

وواصل اتحاد جدة، اليوم الجمعة، تقديم عروضه السيئة، وفشل بتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم.

وتعادل اتحاد جدة مع ضيفه أحد بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

وسيطر الاتحاد بشكل كبير على مجريات اللعب طوال الشوطين، وكان الأكثر خطورة وسدد على مرمى المنافس العديد من الكرات، ولكنه لم ينجح في إحراز سوى هدف واحد.

وتقدم “أُحد” بهدف عن طريق البرازيلي لوكاس ريبامار في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

وعاد الاتحاد بهدف التعادل عبر البرازيلي واندرسون فالديفيا في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

وشهد اللقاء طرد الغاني كارلوس أوهين لاعب أُحد في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل أحد المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الاتحاد متذيل الترتيب.

ويتصدر المسابقة فريق النصر برصيد 18 نقطة.

مذيع استديو #دوري_بلس صالح العنزي يحكي ما حدث بين ⁧حسين عبدالغني⁩ و ⁧حسن معاذ⁩ ⁧#الاتحاد_احد pic.twitter.com/bfGfnnHhJQ — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر، واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.