أهداف مباراة الاتحاد وأحد.. ريبامار يسجل الأول.. وفالديفيا يتعادل لـ”النمور” (فيديو)

سجل لوكاس ريبامار الهدف الأول لفريق أحد في شباك نادي الاتحاد، في المواجهة التي تجمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة “الجوهرة المشعة”، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف ريبامار في الدقيقة 68.

الهدف الأول لنادي ⁧#احد⁩ سجله اللاعب لوكاس ريبامار في الدقيقة 68

الاتحاد 0 : 1 احد ⁧#الاتحاد_احد⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/6VXbbfIr1x — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

ولكن الفرحة لم تدم كثيرًا؛ إذ تعادل واندرسون فالديفيا في الدقيقة 72.

ويدخل الاتحاد في مهمة جديدة من أجل إنقاذ سمعته؛ بسبب النتائج الأسوأ على الإطلاق في تاريخ النادي، عقب تواجده في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة فقط، من تعادل في خمسة لقاءات خاضها وخسارة في أربع مباريات.

ويحتل أحد المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.

وناشد نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد السعودي جماهير ناديه بالحضور الكثيف، مساء الجمعة؛ لمؤازرة لاعبي فريقه في مواجهتهم أمام نادي أحد.