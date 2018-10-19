4 تحديات تواجه بيليتش في أول اختبار مع نادي الاتحاد السعودي

ينتظر عشاق الدوري السعودي يومًا مثيرًا وحافلًا بالندية بإقامة 4 مواجهات قوية في الجولة السادسة من عمر البطولة.

ويحل النصر ضيفًا على الباطن كما يلتقي الفيصلي نظيره التعاون ويلعب الرائد ضد الفتح بينما يستضيف الاتحاد نظيره أحد.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز مباريات اليوم بالدوري السعودي في السطور القادمة:

موعد المباريات والقنوات الناقلة

تقام 3 مباريات في الساعة السادسة و10 دقائق مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الباطن ضد النصر عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فارس عوض ودوري بلس 1 بصوت المعلق جعفر الصليح.

وتقام مباراة الاتحاد ضد أحد في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع عبر قناة KSA SPORTS2 بصوت المعلق بلال علام وسمير المعيرفي عبر قناة دوري بلس 3.

اختبار صعب للنصر

يخوض النصر اختبارًا لن يكون سهلًا أمام الباطن، وتأتي صعوبته في ظل المستوى الجيد الذي قدمه الباطن رغم أنه حصد 4 نقاط فقط من 5 مباريات إلا أنه يملك لاعبين وأداءً جماعيًا مميزًا.

ويعاني النصر من غياب نجمه النيجيري أحمد موسى بسبب الإصابة كما أن الضغوط تحاصر كتيبة المدرب الأوروجواياني دانييل كارينيو لمواصلة حصد الانتصارات بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة في الخمس مباريات الماضية.

ويسعى النصر للتخلص من عقدته أمام الباطن الذي فشل العالمي في الفوز عليه في آخر 4 مباريات شهدت تعادلًا وحيدًا و3 هزائم للنصر الذي حقق آخر فوز على الباطن يوم 1 ديسمبر 2016 قبل ما يقارب عامين.

ويعتمد النصر على طريقة مدربه كارينيو 4-2-3-1 والذي يراهن على المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله وخلفه الثلاثي المغربي نور الدين أمرابط وأحمد الفريدي أو يحيى الشهري والبرازيلي جوليانو فيكتور مع ثنائي الارتكاز بيتروس ماتيوس وعبد العزيز الجبرين.

ويملك النصر دفاعاً قوياً بوجود الرباعي عمر هوساوي والأوروغواياني برونو أوفيني وخالد عبدالباقي وحمد آل منصور مع الحارس الأسترالي براد جونز.

ويملك الباطن مع مدربه البلجيكي فرانك فيركاوترين أوراقًا مميزة خاصة المهاجم المغربي عزيز بوهدوز وجوان أرانجو وكريسان دا كروز وجون رياسكوس.

بيليتش وضربة البداية

وفي مواجهة الاتحاد ضد أحد، تتجه الأنظار نحو العميد الذي يخوض أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد الكرواتي سلافين بيليتش.

ويسعى بيليتش المعروف بصرامته وأدائه التكتيكي الجماعي لفرض أسلوبه وإظهار بصماته منذ الاختبار الأول لإعادة الثقة للفريق الذي يعاني بشكل واضح هذا الموسم.

تحسين النتائج

أصبح نادي الاتحاد في ورطة بعد أن عانى من هزة عنيفة وحصد نقطة واحدة من 5 مباريات بالدوري ويحتل المركز الأخير كما ودع البطولة العربية.

ويسعى بيليتش للفوز من أجل إنقاذ الاتحاد السعودي مبكرًا وإعادته لمكانته الطبيعية بالتقدم في جدول المنافسة واللعب على الصدارة وليس تجنب الهبوط.

وأكد المصري عادل عبدالرحمن مدرب نادي الاتحاد السعودي الأسبق لإرم نيوز أنه حزين للترتيب الذي يعيشه الاتحاد ويتمنى له العودة بأقصى سرعة للمكان الطبيعي في المنافسة.

وأضاف: “الكرة الآن في ملعب اللاعبين لتقديم صورة مختلفة وروح قتالية وحسم الفوز لاستعادة الثقة بعد أن غابت الانتصارات في أول 5 مباريات بالدوري”.

المعادلة الهجومية

يفتقد الاتحاد المعادلة الهجومية التي تضمن له الوصول للمرمى بشكل مكثف مع تسجيل 5 أهداف فقط في 5 مباريات.

ويحتاج بيليتش لتوظيف اللاعب أليكساندر بيسيتش رأس الحربة بصورة مختلفة والاستفادة من قوته البدنية وإعادة بريقه التهديفي كما أن المدرب الكرواتي يحتاج لإعادة الثقة لصانع الألعاب التشيلي كارلوس فيلانويفا بجانب البرازيلي رومارينهو.

الدفاع المهزوز

يعاني نادي الاتحاد من هزة دفاعية كبيرة باستقبال 13 هدفًا في 5 مباريات وهو ثاني أسوأ دفاع بالدوري بعد الفيحاء، الأمر الذي يمثل كابوسًا في أول اختبار بالنسبة للمدرب بيليتش.

وسيكون دور جمال باجندوح والمغربي كريم الأحمدي مهمًا في غلق المساحات أمام مهاجمي المنافسين أمام رباعي الدفاع ماثيو جورمان وطارق عبده وعوان البيشي ومنصور الحربي.