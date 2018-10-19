نادي النصر يعبر الباطن ويتمسك بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي النصر فوزه السادس على التوالي، بتغلبه على الباطن بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري السعودي.

أحرز الهدف الأول مدافع الباطن لوكاس في مرماه في الدقيقة 4، وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 64.

???? الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب لوكاس في مرماه في الدقيقة 4

الباطن 0 : 1 النصر#الباطن_النصر #دوري_بلس pic.twitter.com/FTeF1VnRod — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

???? الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 63

الباطن 0 : 2 النصر#الباطن_النصر #دوري_بلس pic.twitter.com/nklY8AKak6 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة في المركز الأول وبفارق 5 نقاط عن أهلي جدة الوصيف، والذي تنتظره مواجهة قوية، غدًا، أمام الاتفاق، وبقي الباطن على رصيده السابق 4 نقاط في المركز 13 مؤقتًا.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، عمّق التعاون جراح مضيفه الفيصلي؛ بعدما ألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم بفوزه عليه 4-1.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، واصل الفتح مستوياته المميزة بعد فوزه على مضيفه الرائد 1-صفر.

وسجّل أهداف الفتح: قائده محمد الفهيد عند الدقيقة 27، ومهاجمه البرازيلي جواو بيدرو عند الدقيقة 89، ومحمد المجحد عند الدقيقة 90+2. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط في المركز السابع مؤقتًا، وبقي الرائد على رصيده السابق 5 نقاط في المركز العاشر مؤقتًا.