نادي النصر السعودي يفقد أحمد موسى أمام الباطن لهذا السبب

وافق الجهاز الإداري والفني بنادي النصر السعودي على طلب لاعب الفريق الأول، النيجيري أحمد موسى، بالتواجد مع والدته نظرًا للحالة الصحية التي تمر بها.

‏وبذلك سيفقد العالمي اللاعب في مباراة الفريق القادمة، غدًا الجمعة، أمام الباطن، على أن يكون متواجدًا الأسبوع القادم في الرياض.

وسينضم اللاعب إلى الغائبين عن مباراة الفريق غدًا، مثل المدافع البيروفي كريستيان راموس واللاعب أحمد الفريدي؛ بسبب ظروف والده الصحية، فيما استعاد الفريق اللاعب إبراهيم غالب.

يذكر أن النصر يحتل صدارة الدوري السعودي برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، متفوقًا على الأهلي بنقطتين والهلال بثلاث نقاط، علمًا بأن الأخير له مباراة مؤجلة.