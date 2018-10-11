أحمد موسى مهاجم نادي النصر السعودي يعلق على “صفعة” كارينيو (فيديو)

تحدث مهاجم نادي النصر السعودي، اللاعب النيجيري أحمد موسى، عن واقعة صفع المدرب كارينيو له ولزميله بالفريق، المغربي نور الدين أمرابط خلال مباراة الفريق مع الحزم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر حسابه بتويتر.

p style=”direction: rtl;”>وقال الهداف النصراوي بعد أن نشر مقطع فيديو للواقعة قائلًا: ” والد .. أبناؤه .. عائلة واحدة” .

الواقعة حدثت بعد هدف النصر الخامس في مرمى الحزم، حيث جرى كل من موسى وأمرابط تجاه مدربهم، مطالبينه بتنفيذ وعده بمنحهم إجازة من التدريبات بعدد أهدافهم في مرمى الحزم.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز العالمي بخمسة أهداف لهدف، ليحقق النصر العلامة الكاملة متصدرًا جدول ترتيب المسابقة.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا في السعودية، حيث تضاربت تفسيراتها.

ويقدم الثنائي أحمد موسى وأمرابط، مستويات مميزة مع النصر، الذي يتصدر مسابقة الدوري المحلي.