نادي النصر السعودي يكتسح جوائز الأفضل في الجولة الخامسة

نادي النصر السعودي يكتسح جوائز الأفضل في الجولة الخامسة

#إرم_سبورت

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن جوائز الأفضل للجولة الخامسة، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووقع اختيار رابطة الدوري السعودي للمحترفين على نور الدين أمرابط، ليكون أفضل لاعب للجولة، وكارينيو أفضل مدرب، وجمهور نادي النصر يحصُل على جائزة الجمهور المثالي للجولة الخامسة.

وكان النصر قد تغلب في الجولة الخامسة من المسابقة على فريق الحزم بخمسة أهداف لهدف، حيث أحرز المغربي أمرابط هدفين وصنع آخر.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب المسابقة بـ15 نقطة، إذ حقق العلامة الكاملة في الخمس مباريات حتى الآن.

وجاء هذا الإعلان من قبل المسؤولين في إطار سعيهم لتحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية على تقديم مستويات مميزة، تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد تكفل بدعم المبادرة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت عن تشكيل لجنة فنية مؤلفة من العديد من الخبرات السعودية والعربية لاختيار الفائزين بالجوائز.

يُذكر أن كلا الفائزَينِ سيحصل على جوائز الشهر، الممثلة بمبلغ 50 ألف ريال لكل منهما، وأيضًا سيحصل الفائزان بجوائز الشهر على 10 آلاف ريال لكل منهما.

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