عاصفة رملية تقتحم مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي (فيديو)

اجتاحت عاصفة رملية ملعب مباراة النصر والباطن، والذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في الجولة السادسة للدوري السعودي.
وفي الدقيقة 11 اقتحمت موجة الغبار الملعب مما أدى لانعدام الرؤية وتوقف اللعب.
ويتقدم النصر بهدف نظيف سجله لوكاس تاغليبييترا، لاعب الباطن بالخطأ في مرماه.
شاهد العاصفة الرملية التي اجتاحت ملعب مباراة #الباطن_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/fE3AmKaLOo
— دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018
ويدخل العالمي اللقاء وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فاز بهم جميعًا، واستغل تأجيل مباراة للهلال الذي فاز هو الآخر في الـ4 مباريات التي لعبها في الدوري، لذلك سيقاتل النصر على تحقيق الفوز على الباطن لمواصلة الاستفادة من تأخر الزعيم بمباراة والبقاء في الصدارة وحيدًا.
على الجهة الأخرى، يقبع فريق الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط فقط من 5 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراة وهزم في 3 مباريات، لذلك سيقاتل هو الآخر للفوز باللقاء للعودة من جديد للطريق الصحيح مثل ما فعل الموسم الماضي.
عاصفة رملية تتسبب في إيقاف مباراة #الباطن_النصر في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين .#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/dYgwQlIXzG
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 19, 2018
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس مؤخرًا حدوث نشاط للرياح في السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة، تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية، وطالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.