عاصفة رملية تقتحم مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي (فيديو)

اجتاحت عاصفة رملية ملعب مباراة النصر والباطن، والذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في الجولة السادسة للدوري السعودي.

وفي الدقيقة 11 اقتحمت موجة الغبار الملعب مما أدى لانعدام الرؤية وتوقف اللعب.

ويتقدم النصر بهدف نظيف سجله لوكاس تاغليبييترا، لاعب الباطن بالخطأ في مرماه.

ويدخل العالمي اللقاء وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فاز بهم جميعًا، واستغل تأجيل مباراة للهلال الذي فاز هو الآخر في الـ4 مباريات التي لعبها في الدوري، لذلك سيقاتل النصر على تحقيق الفوز على الباطن لمواصلة الاستفادة من تأخر الزعيم بمباراة والبقاء في الصدارة وحيدًا.

على الجهة الأخرى، يقبع فريق الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط فقط من 5 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراة وهزم في 3 مباريات، لذلك سيقاتل هو الآخر للفوز باللقاء للعودة من جديد للطريق الصحيح مثل ما فعل الموسم الماضي.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس مؤخرًا حدوث نشاط للرياح في السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة، تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية، وطالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.